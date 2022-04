La Foire Internationale de Bordeaux revient du 21 au 29 mai dans la capitale girondine

La Foire Internationale de Bordeaux revient avec une multitude d’animations diverses et variées. Pour cet événement 800 exposants présents et répartis selon trois thèmes ; l’habitat, l’art de vivre et la gastronomie. Les organisateurs souhaitent accueillir plus de 200 000 visiteurs pendant ces neufs jours de festivités. On vous donne, trois bonnes raisons d’aller à la Foire Internationale de Bordeaux.

Des villages étonnants et amusants

Village des Sports, accueille une quarantaine de ligues sportives et un programme foisonnant d’initiations et de démonstrations

Village des nouvelles mobilités avec Electric-Road Show, découvertes et essais des nouveaux modes de déplacements électriques auto et deux roues

Village de l’Innovation, encourage et valorise une quinzaine d’entreprises de Nouvelle-Aquitaine présentant des produits innovants

Village de la Robocup Junior, compétition de robotique dédiée aux jeunes de 11 à 19 ans

Cap sur l’Egypte

Le public est invité à découvrir la culture Egyptienne, à travers de nombreuses animations : massages, ateliers hiéroglyphes et l’exposition intitulée Le Trésor de Toutânkhamon. Explorez les richesses d’un trésor fascinant, composé de masque d’or, de statuettes et de bijoux splendides. Six années de travail ont été nécessaires aux artisans des ateliers du Caire pour réaliser la plus grande reconstitution de ce tombeau jamais présentée en Europe.

Ne manquez pas la nocturne du mercredi 25 mai, aux couleurs de l’Egypte. Un spectacle pyromusical unique et époustouflant à vivre sur France Bleu Gironde.

Place au gaming et à la culture pop

Le Bordeaux Geekfest est de retour du 27 au 29 mai, avec pour thème " Le geek au féminin ". Cette 8ème édition rassemblera tous les fans autour de leurs domaines préférés : jeux vidéo, Comics, high-Tech, web-culture et science-fiction. De quoi s’évader dans un univers parallèle rempli de fantaisie.

Une foire à petit prix !

La billetterie est ouverte et vous permet de profiter jusqu’au 20 mai d’un tarif exceptionnel, de 3 € au lieu de 6 €. Pour accéder à cette offre, il faudra se rendre sur le site internet de la Foire Internationale de Bordeaux.

Pratique -> La Foire Internationale de Bordeaux, du samedi 21 au dimanche 29 mai 2022, de 10h00 à 19h00 sans interruption. Nocturne mercredi 25 mai de 10h00 à 22h30. Au Parc des Expositions de Bordeaux, un parking gratuit de 6 000 places est à disposition. Accessible aussi avec le Bus : Ligne 25 ou le Tramway : Ligne C depuis la Gare Saint Jean et la place des Quinconces. Arrêt terminus à "Parc des Expositions", puis marcher 20 minutes pour rejoindre la porte B et l'entrée du Hall 1.