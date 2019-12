L'ORIGINE DU MONDE (3/10) - La gestion de la douleur lors d'un accouchement physiologique

SÉRIE - France Bleu Isère vous emmène au cœur d'une maternité à Grenoble durant dix reportages. Écoutez les petites et grandes histoires de ce lieu intime. Bien-être et parentalité font bon ménage. On profite d'un univers adapté et douillet pour accueillir une naissance.