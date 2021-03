Acheter et consommer autrement, c'est ce que propose la grande épicerie générale de Nancy, un mouvement citoyen et économique fondé sur le social et l'humain. Pour pouvoir y faire ses courses, il faut devenir sociétaire et donner trois heures de son temps par mois.

C'est en 2016 que naît l'association avec l'envie de créer un supermarché coopératif et collaboratif. Pari gagné : deux ans plus tard, elle ouvre un local à Nancy avant de déménager en 2020 dans un espace beaucoup plus grand.

Découverte du lieu avec Néhad, une des coopératrice

Son logo, rond comme une mirabelle et aux couleurs jaune et bleu, se remarque, tout comme le projet qui a pris de l'ampleur au fil des années et vu, en moins de cinq ans, son nombre de collaborateurs augmenter. Six cents sociétaires aujourd'hui donnent trois heures de leur temps par mois pour la gestion du supermarché. Une autre façon de consommer née il y a quelques années aux Etats-unis.

Un peu d'histoire

Le local actuel ressemble à s'y méprendre à un petit supermarché, mais ici, pas de salariés, ceux sont les coopérateurs-propriétaires qui œuvrent pour pouvoir acheter les produits. Une petite ruche humaine basée sur le bénévolat, un fonctionnement qui permet de réduire les charges et de proposer des produits à des tarifs abordables issus pour la plupart de producteurs locaux.

Visite des rayons

www.grandeepiceriegenerale.com