la graphothérapie une méthode de rééducation lorsqu'on a des problèmes pour écrire

A l’école et pendant les études, la maîtrise de l’écriture est indissociable de la réussite scolaire. Être capable d’écrire vite pour prendre en note les cours puis restituer ses connaissances est essentiel. Si l’écriture elle-même n’est pas automatisée, l’enfant rencontre des difficultés pour se concentrer sur la rédaction de ses idées, ou encore la grammaire et l’orthographe. Il peut être pénalisé s’il ne termine pas les évaluations dans les temps ou s’il est difficile à relire. Isabelle Wagner a invité Alexandra Beck , graphothérapeute pour qu'elle nous éclaire sur ce sujet sur France Bleu Gironde.

Qu'est ce qui est en jeu dans l'écriture?

Si votre enfant...a une écriture illisible, écrit lentement, a mal quand il écrit, tient mal son stylo, manque de soin, ​​​​​​​a des cahiers sales, se dévalorise dès qu’il doit écrire, manque de confiance en lui quand il doit écrire, a du mal à prendre en note les cours, ne finit pas ses évaluations à temps, ce sont autant de signes qui montrent qu'il a sans doute besoin d'une rééducation axée sur son écriture.

L'écriture un processus complexe Copier

"En fait, avec l'écriture on est loin d'imaginer à quel point c'est un processus complexe qui mobilise énormément de fonctions" Alexandra Beck

Petite fille écrivant © Getty - Education Image/contributeur

Ecriture, comment rééduquer et avoir le bon geste?

Dans un premier temps, le graphothérapeute doit établir la nature des difficultés rencontrées. Dans le cas d’un enfant, il doit définir si l’écriture correspond au niveau attendu au regard de son âge et de son niveau scolaire (classe). Pour cela, un bilan complet est réalisé. Celui-ci consiste en un entretien permettant de recueillir des informations générales (scolarité, antécédents médicaux), l’observation de l’écriture actuelle et son évolution dans le temps lorsque c’est possible (cahiers de l’année scolaire en cours et des années précédentes, notes, courriers…) et la réalisation d’un bilan complet à l’aide de tests étalonnés de référence.

Retrouver le bon geste d'écriture Copier

"Certains ne tiennent pas du tout correctement le stylo et on commence par leur réapprendre à bien placer leurs doigts" Alexandra Beck Graphothérapeute

Bien tenir un stylo © Getty - Alliance Picture

Combien de temps dure une rééducation?

La durée d’une rééducation dépend du degré des difficultés présentes initialement et de l’implication pendant et entre les séances. Elle dure généralement plusieurs semaines. L’évolution de l’écriture (régularité, lisibilité, vitesse) mais aussi du geste et de la posture seront évalués après quelques séances, via la réalisation de nouveaux tests.

Le temps d'une rééducation Copier

"C'est très variable, en fonction des difficultés de l'enfant..." Alexandra Beck