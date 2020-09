La Lutécia : la seule eau minérale d'Île-de-France

La Lutécia c'est la nouvelle eau minérale issue d'une source francilienne et mise en bouteille en Île-de-France. Elle est disponible dans toutes les grandes surfaces de la région depuis le début du mois de septembre.

Attention, rien à voir avec l'Eau de Paris ! La "Lutécia", c'est la seule et unique eau minérale naturelle d'Île-de-France. Elle est issue de la source de Saint-Lambert-des-Bois dans les Yvelines, en plein cœur de la Vallée de Chevreuse.

Depuis le début du mois, vous pouvez trouver les bouteilles d'1,5 litres dans toutes les grandes surfaces d'Île-de-France. Les bouteilles de 50 centilitres seront disponibles dès le mois d'octobre.

Une eau non-traitée

C'est à Saint-Lambert-des-Bois même que cette eau est mise en bouteille, dans une usine dont Marjorie Renaudin est responsable d'exploitation. "Ici, vous avez le soufflage", décrit-elle devant l'une de machines, "Le plastique va être coulé dans un moule puis soufflé pour former la bouteille."

La source du Val Saint-Lambert se trouve juste à côté de l'usine, sous la terre. Et l'eau va directement à l'embouteillage, sans ajouter de produit chimique.

La surface sur laquelle nous puisons l'eau est recouverte à 90% de forêts. C'est ce qui nous garantit une eau très pure et sans aucun traitement.

"Contrairement à l'Eau de Paris, la Lutécia est une eau minérale naturelle", explique Marjorie Renaudin, "La Vallée de Chevreuse est un environnement préservé, la surface sur laquelle nous puisons l'eau est recouverte à 90% de forêts. C'est ce qui nous garantit une eau très pure et sans aucun traitement."

Marjorie Renaudin, responsable d'exploitation sur le site de Saint-Lambert-des-Bois © Radio France - Mathilde Bouquerel

Par ailleurs faiblement minérale et contenant peu de sodium, La Lutécia peut donc aller sans problème dans le biberon des tout-petits.

Un produit local

Autre atout de la Lutécia : la proximité avec ses consommateurs. "Notre engagement, c'est qu'il y ait un maximum de 150 kilomètres entre le lieu de production et de consommation de notre bouteille d'eau", affirme Marjorie Renaudin, "On a vraiment envie que le consommateurs puissent acheter un produit de proximité, venu d'Île-de-France et avec une véritable identité locale."

Zone de "fardage", c'est-à-dire d'assemblage des packs d'eau par bouteilles de six © Radio France - Mathilde Bouquerel

Seul inconvénient par rapport à l'Eau de Paris, qui coule directement du robinet : la Lutécia est contenue dans une bouteille en plastique et produit donc des déchets. Une faille que le groupe Ogeu, qui produit l'eau francilienne, a voulu compenser avec des contenants composés à 30% de matières végétales, et recyclables entièrement.

Pour une bouteille de Lutécia il vous en coûtera 48 centimes, et 1,80 euros pour un pack de six bouteilles.