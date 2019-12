L'ORIGINE DU MONDE (2/10) - La maison de naissance comme à la maison

SÉRIE - France Bleu Isère vous emmène au cœur d'une maternité à Grenoble durant dix reportages. Écoutez les petites et grandes histoires de ce lieu intime. La maternité de la clinique mutualiste accueille plus de 1600 naissances par an et aussi une maison de naissance.