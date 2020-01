La marmite des producteurs creusois

Katia et Christophe BOUZON, sont agriculteurs installés en agriculture biologique depuis 2009 sur la Ferme de la Monterolle à EVAUX LES BAINS . Leurs Particularités : Production de lentilles , farines et oeufs...

Évaux-les-Bains, France

Katia et Christophe BOUZON sont installés en agriculture biologique depuis 2009 sur la Ferme de la Monterolle à EVAUX LES BAINS.

Kathia et Christophe élèvent des poules pondeuses réparties sur deux poulaillers mobiles. Elles sont soignées par phytothérapie et homéopathie. Elles disposent d’un parcours herbeux et ombragé grâce au verger et aux haies.

Ils proposent différentes céréales : orge, seigle, sarrasin, épeautre et blé. Ils produisent également des lentilles vertes depuis 2016 et commercialisent leurs produits en circuits courts.

Prochainement, ils nous proposerons des farines de petit épeautre et de seigle.

