La Médecine Taoïste spécial immunité de Liliane Papin avec la collaboration d' Elisabeth Marshall-Hannart

Liliane Papin est praticienne en médecine chinoise, elle connait bien cette médecine millénaire et elle propose dans cet ouvrage une vision ouverte novatrice et scientifique pour permettre à chacune et chacun de prendre en main sa santé avec des outils simples et très efficaces