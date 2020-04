La Minute Psycho : Comment maintenir le lien social avec les résidents en EHPAD ?

Comment maintenir le lien social et le bien être des résidents confinés en EHPAD ?

Julien Wehdeking, Psychologue :

- L’impact des conséquences que ce virus sur l’Ehpad reste une réalité et exerce une contrainte touchant le lieu de vie, ses habitants ainsi que les différents acteurs engagés dans l’accompagnement des résidents à la fois interne et externe.

L’interruption des visites de famille a été l’une des premières mesures adoptée. Loin d’être anodin, le lien social généré par la famille est extrêmement important pour la personne âgée car il apporte une continuité de vie en dehors de l’établissement permettant de maintenir un équilibre psychologique et évitant potentiellement un repli sur soi. Au-delà du bien-être que la famille peut apporter à son parent, ce lien représente une véritable source de stimulation cognitive, c’est-à-dire qu’il fait travailler différentes composantes du cerveau, telle que la mémoire.

Ainsi, afin de palier aux visites et pour maintenir le lien, des rencontres virtuelles ont été mises en place par le biais de vidéo conférence. Dans l’ensemble, les résidents sont plutôt satisfaits même si cela ne ne remplace pas un contact réel. Ils découvrent un nouveau moyen de communication vécue comme une expérience et source de stimulation.

Depuis l’annonce du confinement en chambre, la vie de l’établissement et de ses habitants s’est vue transformée.Toutes les activités collectives ainsi que les repas pris en salle à manger ont dû être réadaptées à la situation. Les repas sont pour certains un moment très important, voir unique dans leur quotidien, ils sont synonymes d’échange et de partage. Un résident de nature solitaire, qui habituellement ne participe pas aux activités proposées, m’a confié que l’absence de ce rituel journalier était triste. En effet, c’est pour lui le seul moment où il apprécie retrouver d’autres personnes.Concernant les activités collectives proposées par l’animatrice ainsi que l’équipe soignante, elles occupent une part cruciale, pour ne pas dire vitale dans le bien-être du résident. Elles sont facilitatrices du lien social avec et entre les résidents.

Pour préserver l’accompagnement des occupants, l’animatrice a mis en place un « chariot d’animation » avec différentes activités proposées en s’adaptant selon les possibilités de chacun. Pour ma part, j’ai également dû revoir le format de mes ateliers mémoire et de relaxation. Les résidents apprécient le format individuel qui rend l’échange plus personnalisé bien que l’effet de groupe apporte une autre dynamique.

Le confinement en chambre n’est pas sans risque pour la santé physique et psychique de nos aînés. Un manque de stimulation et de lien social peut entraîner un syndrome de glissement, autrement dit, une détérioration générale. Ainsi, tout l’établissement est sur le front pour préserver l’autonomie de ses habitants. Même des prestataires extérieurs participent à l’effort, en envoyant des dessins réalisés par leurs enfants à destination des résidents.

Des différences interindividuelles sont observables quant à la perception de la situation ainsi que des émotions exprimées.Beaucoup de résidents témoignent d’une peur qui les menace et de incertitude concernant la suite des évènements. Ils sont inquiets vis-à-vis de leur famille et ont peur de ne pas les revoir et même de « mourir seul ». Cette crise sanitaire vient également réveiller chez certains des évènements traumatiques antérieurs, comme le décès d’un proche, la maladie ou encore la guerre. Une dame m’a exprimé ainsi : « j’en ai trop vu, la coupe est pleine ». Cela montre bien la détresse psychologique que le confinement peut entraîner. En tant que psychologue, j’ai renforcé les entretiens individuels de soutien et

Il ne faut pas non plus hésiter à rappeler aux résidents que de passer la journée sur des chaînes d’informations relayant l’épidémie renforcent l’angoisse.

Certains residents arrivent à s’accomoder à la situation. La personnalité joue un rôle dans la façon de vivre cette période. Quelqu’un d’optimiste aura tendance à voir les choses beaucoup moins noires. Je pense à une résidente qui malgré une vie composée d’évènements difficiles (comme beaucoup), garde le sourire et inscrit cet événement parmi d’autres, qui pourront être dépassés car de toute façon « on n’a pas le choix ».

D’autres résidents prennent leurs marques et tout comme nous, ont compris l’intérêt de maintenir un rythme dans la journée. Ils font appel à leurs capacités de résiliences, à leurs ressources pour affronter et dépasser cet épisode.

En revanche, pour les résidents atteints d’une démence comme la maladie d’Alzheimer, ils ne peuvent pas comprendre ce qui se passe. Émotionnellement, ils sont tout à fait en mesure de ressentir si un changement est présent dans l’accompagnement. C’est d’autant plus difficile de confiner des personnes qui présentent des troubles du comportement comme la déambulation. C’est un peu comme si on disait à un bébé de ne pas pleurer. L’objectif est de maintenir un accompagnement semblable à celui apporté avant la crise, réconfortant tout en veillant à respecter l’unicité de chacun.

Pour terminer , je dirai que le confinement nous invite à rester dans une démarche réflexive pour sans cesse se renouveler et soutenir au mieux l’accompagnement de nos aînés.

Julien Wehdeking est psychologue à Joué les Tours, il exerce au 2 rue Montsoreau.