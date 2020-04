La minute solidaire : confinés mais cultivés avec l'Aven d'Orgnac et le Centre du Patrimoine Arménien

Pendant le confinement, de nombreuses institutions culturelles rivalisent de créativité pour rester accessibles et à vos côtés. Voici les ressources mises en places par le site Aven d'Orgnac et le Centre du Patrimoine Arménien de Valence.

Petit tour pour commencer du côté du Centre du Patrimoine Arménien de Valence qui, bien que fermé, a décidé de mettre en ligne des activités et des jeux que vous pouvez utiliser chez vous. Ils ont créé un espace web intitulé « à vos côtés ». Le CPA a aussi mis en ligne une exposition virtuelle qui était présentée dans leurs murs jusqu'au 15 mars : « La guerre après la guerre », à découvrir de chez vous sans mettre le nez dehors.

Du côté du site Aven d'Orgnac, on innove avec la mise en ligne de vidéos, quizz, puzzles pour s'amuser et en apprendre d'avantage sur la Grotte et la Cité de la Préhistoire, en attendant la réouverture du site. Des activités et des ressources divertissantes pour les petits, mais aussi pour les grands, on s'y laisse prendre !

En période de confinement, rendez-vous chaque jour sur les réseaux sociaux et sur francebleu.fr pour relayer vos demandes d’aide et annonces d'initiatives solidaires face à l'épidémie de Covid-19.

Laissez-nous vos messages sur la page facebook France Bleu Drôme-Ardèche ou en nous envoyant un mail à bleudromeardeche@radiofrance.com