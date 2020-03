La Movement Medicine avec Kristin Glenewinkel

Réécoutez Kristin Glenewinkel Copier

Movement Medicine ist: Bewegung

Movement Medicine ist freier Improvisationstanz und Bewegungsmeditation. Frei, weil es keine feste Schrittfolge gibt, kein starres Regelwerk, das zu beachten wäre. Ein Tanz, in dem sich jeder Mensch bewegen kann, wie er will und wie es stimmig ist.

Ist: Ausrichtung

Gleichzeitig findet der Tanz unter Anleitung statt – in dem wir unserem Geist Bilder oder Archetypen zur Verfügung stellen, an welche sich dieser binden kann, denn: „Die Seele spricht in Bildern“. Dazu kommt eine Reihe von Inspirationen und Tools für den Körper, welche das Bewegungsvokabular er-weitern, sodass der Körper freien Ausdruck findet.

Ist: Besinnung

Oft haben wir gehört, dass wir unseren Körper still halten müssen, damit auch der Geist zur Ruhe kommen kann. Die Praxis von Movement Medicine jedoch ist eine Verkörperungspraxis/Embodiment. Hier erleben wir in Bewegung durch konkrete Erfahrung das Gefühl, dass das Leben Sinn ergibt, dass Jeder von uns eine Berufung hat. Dieses Erlebnis führt in einen tiefen Raum der Stille.

Le 4 mars à Bâle :

Sacred Circle dès 19h.

Le 5 mars au Centre Chorégraphique de la ville de Strasbourg (10, rue de Phalsbourg, Strasbourg) de 19:30 à 21:30 :

JEuDIS Danse

Ancré au sol, cœur bien centré, voyage ailé

Gut geerdet - im Herzen Zentriert - leicht beflügelt

Langues: Allemand/Français

Kristin Glenewinkel

kristin.glenewinkel@gmx.ch

mobil: +41 78 801 32 10

