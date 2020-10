La Nouvelle Eco : le Calvados veut attirer de nouveaux habitants

Selon une étude menée à la fin du confinement, en mai dernier, par le site "Je quitte Paris" les Franciliens étaient 54% à vouloir quitter la région parisienne. Contre 38% avant la crise sanitaire. C'est pour essayer d'attirer ces actifs, désireux de quitter les grands centres urbains pour aller vivre et travailler en province que Calvados-Attractivité vient de créer la plateforme "Accueil Install Calvados".

Une réponse dans les 48h

De quoi s'agit-il ? Et bien il s'agit d'un service gratuit s'adressant à toutes les personnes provenant de l'extérieur du département. Un service, sur mesure, en cinq points-clés. On leur propose d'abord de découvrir leur futur cadre de vie en organisant des visites accompagnées. On les aides aussi à trouver un emploi pour leur conjoint. Diffusion de CV, mises en relation avec des partenaires... Autre service proposé : l'aide à la recherche d'un logement avec la possibilité d'organiser des visites sur une journée pour éviter les pertes de temps. Accueil Install Calvados accompagne également les parents dans les démarches d'inscriptions scolaires pour leur faciliter la tâche . Et puis il y a aussi toute la panoplie d'offre de loisirs, d'offre culturelle et sportive que "vend" l'agence à ces futurs (c'est ce qu'elle espère) habitants du Calvados. Un accompagnement proposé très rapidement puisque pour toute nouvelle demande transitant par la plateforme "vivre dans le Calvados.com" , la plateforme s'engage à répondre dans les 48H

Le Calvados au top du très haut débit

Ce que met en avant Calvados-Attractivité c'est d'abord la proximité ! A 2 heures de Paris seulement. Quand les trains sont à l'heure, mais ça c'est une autre histoire... On leur explique également que le Calvados sera bientôt le département le mieux couvert en Normandie par le très haut-débit. Un argument massue à l'ère du télétravail avec la promesse que la fibre optique devrait être opérationnelle dans toutes les communes du Calvados d'ici fin 2021. On met également en avant l'attractivité touristique de ce département : la mer, l'histoire, le patrimoine d'exception. Un patrimoine classé parmi les trois premiers territoires de France. En espérant que tous ces arguments pèseront dans les futurs choix de vie des urbains. Il faut savoir que chaque année, le Calvados accueille déjà 2400 nouveaux foyers. L'objectif c'est que ce soit des actifs, des jeunes que le confinement aura peut-être incité à changer de vie...