La nuit, je mens

On s'invite dans le quotidien de l'animatrice Géraldine Mayr, 8 semaines qu'elle est confinée avec son fils de 7 ans et demi

De nombreux experts en ont parlé sur l'antenne de France bleu, le confinement a des conséquences directes sur le sommeil. Et vous, vous rêvez beaucoup ?

Les drôles de nuits de Géraldine Copier

Beaucoup, c'est peu dire. J'ai une deuxième vie la nuit ! Dans ces conditions comment voulez-vous que le matin j'ai les idées claires pour m'occuper de mon fils ? Déjà -et je ne rentrerais pas dans les détails parce que des oreilles chastes nous écoutent-, mais en 8 semaines, dans mes rêves, je me suis charnellement rapprochée de tous les voisins de mon immeuble. 3 bâtiments,7 étages. En comptant deux appartements par étage, ça en fait du monde. Je suis épuisée.

Mais ce genre de rêves en cette période de privation de libertés, j'imagine que ce n'est pas très original. Par contre j'ai véritablement une double vie la nuit. Je change de métier.

Lundi, je me suis offert un Paris by night à l’arrière d'un camion poubelle. C’était magnifique, j’étais quasi toute seule sur les Champs. Je me suis même offert une pause au pied de la tour Eiffel.

Une autre nuit, j’étais la petite fille du docteur Raoult. Et dans un labo Colombien, on trouvait un vaccin contre la bêtise.

Encore plus dingue : une nuit, j'ai refait le monde avec le couple de pigeons qui a profité du confinement pour nicher derrière mon volet. Il me parlait, je comprenais ce qu'ils disaient, et eux n'étaient pas pressés que les parisiens se déconfinent.

Dans mes rêves, j'ai aussi repassé mon bac et en philo j’étais tombé sur « suffit-il d'avoir le choix pour être libre ? » Heureusement, le réveil a sonné avoir d'avoir les résultats.

Dans mes rêves j'ai aussi joué au scrabble avec Édouard Philippe. Et bim : confinement, 14 points.

Par contre, j'ai honte. Cette nuit, j'ai été une mauvaise mère, nous descendions au local poubelle avec le fiston. Il tombait dans les escaliers, et au lieu de m’inquiéter de savoir si il avait mal quelque part, je sautais de joie a l'idée de filer a Necker, de passer des heures dans la salle d'attente, de me prendre un café a 70 centimes dans leur machine, de faire la discussion aux secrétaires… juste pour sortir et voir du monde j'aurais aimé qu'il se pète un truc. Mais non, dans mon rêve il se relevé et jeté le sac à la poubelle. Bref : cette nuit encore, j'ai mal dormi.