La piscine de Mourenx prépare la Saint-Valentin

La piscine de Mourenx organise des animations à l'occasion de la Saint-Valentin. Quizz interactifs, ambiance tamisée, et bougies, sont au programme ce week-end. Ce qui a de quoi intriguer les mourenxois.

Cette année, les Mourenxois pourront passer la Saint-Valentin... les pieds dans l'eau, et en maillot de bain ! La piscine de Mourenx propose en effet plusieurs animations autour de la fête des amoureux. Dès samedi 12 février, des jeux seront organisés sur la page Facebook de la piscine pour tenter de gagner dix entrées pour l'espace détente de l'établissement.

Lundi 14 février, jour de la Saint-Valentin, les lignes d'eau du bassin central feront place aux ballons en formes de cœurs et aux pétales de roses. Bougies et lumières tamisées seront aussi de la partie pour le grand " Jeu de Cupidon ", un questionnaire autour de la Saint-Valentin. Le couple le plus connaisseur remportera un panier garni.

Des animations qui intriguent

Une soirée qui peut surprendre les habitués des traditionnels restaurants et bouquets de fleurs. " On voulait proposer quelque chose de différent, de décalé, pour sortir un peu de l'ordinaire. Pourquoi ne pas venir nager et se détendre à deux dans les bulles ? " s'interroge Lauriane Dutreuil, responsable de l'établissement.

Du côté des mourenxois, les avis divergent. Pour Mylène, c'est inconcevable de passer la Saint-Valentin à la piscine municipale. " Je trouve ça un peu absurde. Pour moi la Saint-Valentin c'est à deux et c'est tout ". Pour d'autres, piscine ou restaurant, pas besoin de choisir. " Pourquoi pas faire une petite piscine et finir au restaurant ? " s'amuse Patricia.

Informations et tarifs à retrouver sur le site de la piscine de Mourenx.