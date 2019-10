La première édition du Raid des Forts 2019

Le Raid des Forts c'est avant tout une aventure humaine. Un défi sportif inter-entreprises grandeur nature.

Suivez les épreuves et vivez la première édition du Raid des Forts sur France Bleu La Rochelle les 11 et 12 octobre.

Le Raid de l'effort © Radio France

Les personnels des entreprises participantes devront relever le challenge sportif, mais aussi assurer la cohésion et l'esprit d'entreprise. Un réel plaisir pour les organisateurs ; ce premier événement s'inscrit dans le programme des 300 ans de la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Rochelle.

La situation géographique du territoire de la Charente Maritime permet d'offrir une grande variété d'activités sportives, maritimes et terrestres.

Les concurrents auront à la fois à courir contre la montre, tenir compte des phénomènes naturels : les marées, le vent... en pratiquant diverses activités sportives et culturelles ; 200 kilomètres à parcourir en canoë, vélo et course à pied, de Marans à Rochefort en passant par les îles.

L'expérience, le berceau des émotions, où chaque sentiment est décuplé et chaque souvenir ancré au plus profond. Ce Raid est une parfaite occasion de se confronter à cette gestion des sensations tout en restant lucide et en réalisant ses choix stratégiques.

Après l'effort, le réconfort... bien mérité, à l'occasion de la remise des prix et la soirée de clôture du Raid des Forts.

Plus d'infos et détails du parcours sur raiddesforts.com