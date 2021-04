La pression sociale, fléau des personnes asexuelles

Stigmatisées, les personnes n'ayant pas d'attirance sexuelle sont souvent considérées comme anormales. Alors que l'asexualité ne pose pas de problème en soi, c'est bien la société qui doit changer de regard.

Dans "C'est déjà demain !", Églantine Éméyé s'intéresse aux personnes qui n'ont pas d'attirance sexuelle pour d'autres individus : les asexuels. Alors que la parole sur la sexualité semble continuer à se libérer, on laisse peu de visibilité à celles et ceux qui n'ont tout simplement pas envie de rapports intimes et qui s'épanouissent tout aussi bien. Bien vivre en tant qu'asexuel en 2021 n'est pour autant pas facile : la société normalise le fait qu'il faut avoir des rapports sexuels. Co-responsable de l'Association pour la Visibilité Asexuelle, Estance Delclaux-Hammon est l'invitée de France Bleu. Elle rassure Angélique, une auditrice qui témoigne de l'asexualité de sa fille.

Angélique se pose des questions sur sa fille de 21 ans qui décrit sa sexualité comme "problématique". La jeune fille, en couple, a très mal vécu sa première expérience : "Ça ne lui a pas plu du tout. Pour elle, ce n'était pas concevable en fait."

Toute une vie pour se découvrir

Estance Delclaux-Hammon répond à cette maman pour la rassurer : "Le plus important à faire, c'est de dire à votre fille : ce que tu ressens, c'est légitime. Tu as le droit de ressentir ce que tu ressens et surtout, ne te force pas à faire des choses que tu n'as pas envie de faire."

Dans le cas des jeunes adultes, la spécialiste explique qu'il peut parfois aussi s'agir d'un état passager. La jeune fille est en effet en pleine construction d'identité. Angélique confirme : "Elle ne connaît pas trop son attirance, si c'est un homme ou une femme. Elle se cherche encore."

C'est important de dire qu'on n'est pas obligé de décider tout de suite, qu'on a toute la vie pour se découvrir.

L'invitée, qui connaît bien ces situations, mentionne que se découvrir peut prendre du temps. Il faut savoir s'accorder cette période et "ne pas se mettre la pression". Elle ajoute : "on n'est pas obligé d'avoir toutes les réponses tout de suite, ou même jamais".

L'asexualité fait partie de la vie

Cette réalité semble effacée de notre société, pourtant 1 % de la population mondiale serait bien asexuelle. D'où l'intérêt de ne pas se dire : "Peut-être qu'un jour, ça va changer et que je ferai comme les autres."

Les personnes asexuelles ont une vie remplie et heureuse, épanouie, avec des relations romantiques ou non.

Il ne faut pas voir l'asexualité comme une contrainte, car "il n'y a rien qui nous manque".

La pression sociale, ennemie de l'asexualité

Le vrai problème de l'asexualité, ce n'est pas les asexuels mais la société elle-même qui normalise le fait d'avoir des rapports avec un ou des partenaires. Les rapports sexuels ne sont pas "des besoins" comme manger ou dormir... L'humain peut très bien vivre sans, s'épanouir et tout aussi bien accéder au bonheur.

La partie la plus gênante pour nous, c'est vraiment la pression sociale.

S'il existe un problème, c'est bien nous tous : une forme de phobie collective encore trop rarement questionnée. Il suffit de se rendre compte du peu de visibilité dont bénéficie cette minorité dans les médias.

à réécouter C'est déjà demain

Pour en savoir plus sur les nombreuses questions autour de l'asexualité et de l'inclusion des personnes asexuelles, écoutez l'émission "C'est déjà demain !" en intégrale juste ici.