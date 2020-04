La prévention des AVC toujours d'actualité

Toutes les 4 secondes, une personne fait un AVC en France. Le fléau est important, une personne sur cinq décède des complications de cette maladie. Des gestes existent pour prévenir l'accident vasculaire cérébral. L'AVC est pour la plupart du temps du à une artère du cerveau qui se bouche. Les neurones ne sont plus alimentés et entraînent un AVC. De nombreux signes permettent de remarquer un AVC :

Une paralysie du visage : la personne n'arrive pas à sourire normalement , elle a la bouche de travers.

Une perte de force : la personne n'arrive plus à faire des gestes anodins du quotidien

Un mal à s'exprimer : La personne qui pourrait faire un AVC aura du mal à parler, à faire une phrase simple.

En cas de signes comme ceux présentés, il est impératif d'alerter le Samu (15) rapidement. Plus vite la personne sera prise en charge, plus vite la personne pourra être sauvée.

Comment prévenir d'un AVC

Le docteur François Roynet nous donne quelques astuces pour limiter le risque d'AVC Copier

Pour éviter de faire un AVC, il est important de faire des efforts physiques, de faire du sport ou encore de la marche rapide, 30 minutes minimum par jour. Il est aussi important d'équilibrer son alimentation en privilégiant les fruits et les légumes et en réduisant la consommation de sel pour rester en bonne santé et éviter l’hypertension artérielle. Limiter votre consommation d'alcool et arrêter de fumer vous permettra de limiter les risques de faire un AVC.

Les "minis" AVC Késako ?

Les minis AVC sont eux aussi courants en France. La personne va faire un AVC, une de ses artères cérébrales va se boucher, certains symptômes comme des problèmes de paralysie seront alors visibles. Le caillot sanguin bloquant l'irrigation d'une artère va se désagréger tout seul, et la personne retrouvera ses capacités normales. Il est important de consulter même dans cette situation car des complications peuvent apparaître dans le futur.