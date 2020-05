La relance éco : A Saint Paul les Dax, Ubéda Médical continue à travailler mais ... différemment !

Beaucoup d'entreprises ont été à l'arrêt pendant le confinement et d'autres n'ont jamais cessé de travailler, à l'image de l'entreprise Ubéda Médical dont Elodie Ubéda est la gérante. L'entreprise est prestataire de dispositifs médicaux pour les professionnels de santé et pour les particuliers pour le maintien à domicile et une partie orthopédie, petit appareillage. Pour faire face au confinement, Elodie a été obligée de s'adapter. L'entreprise a deux sites, l'un à St Paul Les Dax pour l’accueil de la clientèle, un partie qu'elle a fermé pour rapatrier ses équipes à St Geours de Maremne où il y a le stock et les bureaux.

Et puis, ils ont appelé tous leurs clients qui ont des produits récurrents, pour les livrer pour deux mois pour limiter leurs propres déplacements. Ensuite, il y a toutes les urgences pour l'installation de produit médical en location ou des sondes, du SAV notamment pour les fauteuils électriques. Dont l'entreprise se devait de rester ouverte tous les jours, et disponible. L'entreprise Ubéda Médical fournit des masques, des combinaisons, des sur-chaussures, des charlottes etc ... et s'est équipée d'une machine pour désinfecter le matériel en location à la récupération.