La Relance Eco : En Côte d'Or, l'essor d'une production de vêtements 100% biologique et locale

Des tee-shirts et pulls à capuche 100% biologiques, pour hommes et pour femmes : c'est la marque de fabrique de One Kai. L'entreprise met en avant une production principalement faite en France, dans le département de la Côte d'Or.

L'entreprise de Côte d'Or produit ses vêtements depuis octobre 2019. Elle emploie actuellement 7 salariés. Le siège de One Kai est à Mirebeau-sur-Bèze, tandis que la production se fait à Arc-sur-Tille. A l'origine de cette idée alliant écologie et production locale : Augustin Garriguet, étudiant mirebellois de 19 ans.

Quelle est la particularité de votre gamme ?

Nous sommes sur des gammes assez branchées de tee-shirts et de sweats à capuche. Leur particularité, c'est qu'ils sont d'une part 100% biologiques, et d'autre part produits par du personnel local. La production, et notamment la sérigraphie, donc ce qui est brodé et affiché sur nos produits, se fait à Arc-sur-Tille.

La marque One Kai propose des vêtements aussi bien pour les hommes que pour les femmes - One Kai

Quels sont les clients visés ?

On vise une tranche d'âge de 10 à 100 ans. Après, tout le monde peut être concerné par cette conscience écologique et environnementale. On a des acheteurs qui ont 30, 40, 60 ou 70 ans.

Comment se portent les ventes ?

Au départ, c'était un peu difficile pour ce qui est des ventes. On vendait dans un premier temps aux personnes que l'on connaissait, avant de se développer davantage. Ce sont surtout les tee-shirts qui se vendent le mieux. Nous produisons 500 à 1000 exemplaires, puis nous prévoyons de fabriquer 2000 à 5000 produits, si la demande suit. Nous travaillons actuellement sur deux nouvelles gammes, dont le lancement est prévu en septembre 2020.