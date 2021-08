La rentrée est souvent signe de résolutions. Pourquoi pas celle de se mettre (ou remettre) au sport ?

Se mettre ou remettre au sport n'est pas forcément chose évidente. Faut-il encore savoir choisir la bonne formule. Courir seul ? Pratiquer à domicile ? ou encore prendre un abonnement dans une salle de sport ou à la piscine ?

Et si on mixait les deux !

C'est ce que vous propose dans l'agglomération Strasbourgeoise Fit'n Well.

Nathan Airelté l'a testée pour vous en direct dans le 6-9 France Bleu Alsace !

Réécouter cette découverte :

Nathan Airelté en direct de Fit'N Well à Illkirch-Graffenstaden Copier

Première étape avant d'accéder à la salle, l'inscription.

Une étape qui peut s'avérer cruciale pour la suite de vos activités physiques. L'importance lorsque l'on reprend le sport étant de bien se connaître et de répondre le plus justement possible à ses capacités. Pour cela, à Fit'N Well, on vous propose l'option coaching.

Sandrine Muller, la directrice de Fit'N Well vous présente l'option coaching au micro de Nathan Airelté Copier

Une fois inscrit, de nombreuses activités s'offrent à vous, dont des cours aqua et fitness en présence de coachs et des cours vidéo pour compléter l'offre.

Découvrez en photo les différents espaces de la salle de fitness

Salle "Everest" © Radio France - Nathan Airelté

Découvrez les différents espaces de la salle Fit'N Well à Illkirch-Graffenstaden © Radio France - Nathan Airelté

Fit'N Well dispose de plusieurs espaces © Radio France - Nathan Airelté

En plus des espaces fitness, Fit'N Well dispose d'un espace aqualudique.

L'espace aquatique de Fit'N Well à Illkirch-Graffenstaden © Radio France - Nathan Airelté

L'espace aquatique n'est pas une simple piscine. D'une profondeur d'1m25, le bassin dispose de nombreuses fonctionnalités sous l'eau : geyser, nage à contre courant, massage assis/allongé, bec de signe… Des fonctionnalités que chaque membre de la salle de sport peut actionner manuellement selon son envie.

Le geyser et le bec de signe de la piscine de Fit'N Well à Illkirch-Graffenstaden © Radio France - Nathan Airelté

Elodie, la coach de l'espace aquatique, détail les différentes options de la piscine et les différents cours proposés Copier

Après l'effort, le réconfort !

Pendant ou à l'issue d'une séance de sport intense, Fit'N Well dispose d'un bar et d'une terrasse pour un repos bien mérité.

La terrasse de la salle de sport Fit'N Well à Illkirch-Graffenstaden © Radio France - Nathan Airelté

Un bar qui vous concocte différents jus à base de fruits pressés sur place.

Jus de fruits pressés sur place au bar de la salle de sport Fit'n Well à Illkirch-Graffenstaden © Radio France - Nathan Airelté

Pour avoir plus d'informations sur la salle de sport implantée au parc d'innovation d'Illkirch-Graffenstaden, rendez-vous sur son site internet : Fit'N Well