La rentrée se prépare aussi dans votre assiette

Alors que la rentrée approche à grands pas, et alors que nous avons peut-être un peu trop profité des vacances, notre diététicienne Annabelle chamorand vous donne quelques conseils pour retrouver une assiette équilibrée et la forme à l'approche de la rentrée.

Il y a les résolutions que l’on prend en début d’année, celles qui nous font arrêter de fumer, celles qui nous font arrêter de procrastiner et celles qui nous font nous mettre au sport. Cette année avec la crise sanitaire, il est fortement possible que comme la plupart des français vous ayez pris quelques kilos, en particulier pendant la période de confinement. Les vacances sont elles aussi passées par là, alors il est temps de se reprendre en main. Commencez par réduire la quantité de nourriture que vous mangez, évitez au maximum de grignoter entre les repas, mangez des produits sains, des fruits mais aussi des légumes.

Si vous avez l’occasion privilégiez les produits en circuit court, vous aurez au moins une trace de leur provenance, de leur qualité, et de ce qu’ils sont vraiment.

Il ne sera jamais assez suffisant de rappeler qu’une activité sportive permettra de vous maintenir en forme, de perdre du poids et surtout d’éviter des complications de santé. Si vous n’avez pas l’occasion de vous inscrire dans un club de sport, dans une salle ou tout simplement d’aller courir essayez de vous déplacer un maximum à pied.

Les professionnels de santé recommandent au minimum 30 minutes de marche rapide par jour. Privilégiez les déplacements en vélo plutôt qu’en voiture et ayez une bonne hygiène de vie.

Ne faites pas le yo-yo avec vos heures de sommeil, il est important d’essayer de garder un équilibre sur votre heure de coucher. Un manque de sommeil perturbera votre organisme et pourra vous faire prendre du poids.

Que valent les applications qui analysent vos produits ?

Il y en a déja plus d'une dizaine en libre service pour vos smartphones, ce sont les fameuses applications décryptant les produits que vous achetez. Ces noms vous disent forcément quelque chose : Yuka, Buy or not, "C'est quoi ce produit" ou encore "Mon assistant conso" sont des applications qui vous permettent de comprendre ce que vous achetez et de savoir si les composants d'un produit sont sains ou non. Grâce à ces applications, vous pouvez en scannant simplement le code barre d'un produit savoir tous ses composants, mais aussi savoir le nombre de calories que celui-ci peut vous apporter. Ces applications sont aussi capables de vous proposer des produits similaires mais de meilleure composition, si elles jugent que des composants sont nocifs pour vous.

Même si ces applications attirent énormément de monde et nous font changer notre mode de consommation, il est important de s'en servir avec précaution. En effet l'algorithme permettant de dire si un produit est bon ou pas se base sur trois points, le nutriscore qui permet de savoir si un produit est calorique ou pas, mais aussi trop salé ou sucré. La présence de produits "nocifs", et c'est la que ça coince pour de nombreux professionnels. De nombreux produits voient leurs notes baisser à cause de produits potentiellement dangereux, mais à forte dose et souvent mélangés à une autre substance. Enfin le dernier critère de ces applications, le bio. Si un produit est bio il gagnera des points, en revanche dans le cas contraire, il en perdra.