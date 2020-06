La reprise du sport individuel en Pays Catalan et le collectif se prépare

Dans notre rendez-vous 100% santé notre consultant le docteur Jacques Rambaud nous conseille au niveau reprise d'activité.

Le sport en solo et pianisimo

Après des mois d'inactivité ou en effectuant seulement quelques exercices à la maison parfois avec l'aide de coachs en vidéo, reprendre le sport c'est une envie importante. Attention, il faut s'y remettre doucement.

[Jacques Rambaud] Si vous n'avez pas eu d'activité physique régulière, depuis un certain temps, reprenez progressivement, ne reprenez pas de façon trop brutale, trop intense et trop prolongée. Parce que vous risquez d'avoir des inconvénients avec des douleurs musculaires, voir des problèmes cardiaques, c'est vrai pour tout le monde et plus particulièrement pour les gens qui sont à risque coronarien ou respiratoire.

Nous n'avons pas toutes et tous les mêmes capacités, le même entraînement ou tout simplement le même parcours sportif, et c'est forcément à prendre en compte pour le retour à l'effort.

[Jacques Rambaud] En fonction de ses habitudes, mais s'il n'y a pas eu d’activités par exemple la marche, le vélo, la course à pied, ou la natation, reprendre par petites séquences, ne faire que 10 – 15 minutes au départ c'est bien, l'important c'est de le faire très régulièrement, ce qui est conseillé c'est de pratiquer régulièrement, deux à trois fois par semaine, une activité physique modérée et puis augmenter par palier de 5, 10 minutes et augmenter les distances et l'intensité de l'effort. Il faut faire ce que l'on aime faire, parce que l'on ne peut pas s'astreindre à faire quelque chose que l'on n'aime pas. Certains n'aiment pas l'eau donc la natation ça va être compliqué. Si vous aimez la marche pratiquez la marche, si vous aimez le vélo pratiquez le vélo, et alors moi ce que je conseille particulièrement c'est d'alterner, de varier un peu les plaisirs.

Le sport collectif se prépare à revenir avec des disciplines à découvrir

Pour plus tard, quand le sport collectif sera lui aussi de retour, pourquoi ne pas découvrir le baseball à Perpignan ? Ce sport anglo-saxon que vous voyez souvent dans les séries américaine est présent à Perpignan.

Les Phénix de Perpignan, ce club de baseball en Pays Catalan est champion d'Occitanie 2019, son président François Cauchy à eu l'occasion de zoomer sur cette belle aventure dans le 100% sport France Bleu Roussillon.

[François Cauchy] Moi personnellement j'étais invité un jour par un copain qui me disais on lance des balles, on s'amuse, viens. Et on jouait sur ce qui est devenu depuis le Parc Sant Vicens, qui était avant un terrain vague, on a commencé à jouer là-bas, et puis on s’est fait plaisir, on s'est dit, essayons de créer un club, ça a démarré comme ça, et puis tout doucement on a été reconnu par la Mairie de Perpignan, on a eu un terrain de foot pour commencer à jouer, et puis maintenant depuis 25 ans on a un superbe terrain de baseball au parc des sport du Moulin à Vent.

Des anciens comme des jeunes, des filles et des garçons, le baseball se veut être un sport qui rassemble.

[François Cauchy] On a une offre pour tous les âges, et on a une catégorie softball mixte dans laquelle on peut voir évoluer et des garçons et des filles ensemble. Donc on démarre à 4 ans et le plus âgé c'est moi et j'ai un petit peu plus de 60 ans, le panel est assez large. On a toutes les catégories d'âges qui s'inscrivent en championnat régional, donc on a des filles, des garçons de tous les âges.

En bref résumé, neuf joueurs, neuf manches, une attaque à la batte en se succédant. En défense il faut « éliminer » les attaquants. L'objectif c'est de marquer de plus de points possibles. Le terrain lui ressemble à un quart de cercle.

[François Cauchy] Il faut simplement aimer jouer, parce qu'en fait, le baseball ça reste un jeu, c'est extrêmement ludique, pour un néophyte ça parait peut-être un peu compliqué mais quand on est dedans c'est extrêmement simple, il y a toujours cette dimension plaisante, stimulante, simplement du jeu, on s'amuse réellement à tout moment, bien-sûr qu'il y a des gestes techniques bien évidemment. En fait le baseball est le sport collectif le plus individuel, on a la chance de pouvoir avoir de phases de jeux différentes, quand le joueur est à la batte, donc quand il va frapper, tout le monde connaît ça, il est seul devant le lanceur adverse et là c'est son intervention à lui qui va faire qu'il va frapper bien la balle ou pas, mais à côté de cela, la dimension collective ça va être notamment en défense, où, là, c'est l'ensemble de l'équipe qui va réussir à faire des éliminations pour pouvoir continuer, passer au bâton. On a bien une logique sport individuel et sport collectif dans une même pratique. C'est ça qui fait la richesse du jeu.

Alors que les sports individuels reprennent pour les sports collectif il faut encore un peu de patience.

[François Cauchy] Nous avons un protocole fourni par notre fédération et validé par le ministère.

A suivre.

Pour en savoir d'avantage : www.baseball-perpignan.org