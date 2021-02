La Saint-Valentin, vous "kiffez" ?

Ce week-end, on célèbre l'amour. L'occasion peut-être de sortir sa plus belle plume pour écrire une lettre d'amour. Ou pour les plus jeunes, de choisir son plus bel émoji pour dévoiler par SMS à sa moitié qu'on la "kiffe".

"Kiffer", la définition

Que ce soit pour la Saint-Valentin ou non, le mot "kiffer" est peut-être entré dans votre vocabulaire, ou dans celui de votre entourage. L'occasion pour Sébastien Haton, spécialiste de la langue française sur l'antenne de France Bleu Auxerre, auteur du Dernier Mot aux éditions AO, de décortiquer ce mot devenu populaire chez les jeunes.

Kiffer (en emploi intransitif) : apprécier le moment, ou prendre du plaisir

Kiffer (en emploi transitif) : apprécier ou aimer quelque chose ou quelqu'un

Il existe aussi le nom commun "le kif".

On "kiffe" depuis longtemps !

Vous risquez d'être surpris ! Le kif est apparu entre le 18ème et le début du 20ème siècle !" - Sébastien Haton

Sébastien Haton nous explique que le kif est entré dans la langue française avant le début du 20ème siècle. Il est emprunté à l'arabe et à l'origine, il signifie... "Haschisch". De "haschisch", il a évolué pour définir le plaisir d'en consommer, puis le plaisir tout court : sa définition actuelle.

L'usage de "kiffer" aujourd'hui

Entre le début du 20ème siècle et nos jours, "kiffer" avait disparu du langage courant. Il a rejailli il y a quelques années dans l'argot contemporain, avant de s'élargir au langage commun à toute la population.

Comment ces vocables d'argot passent-ils au langage courant ? Pour Sébastien Haton, ce passage est loin d'être systématique et nécessite plusieurs facteurs qui sont difficilement prévisibles et souvent subjectifs : "Cela dépend de l'utilité du mot, son esthétique, son emploi dans les oeuvres littéraires ou musicales, sa fréquence dans les médias, par exemple en radio, son adoption par les yeuv'".

Donc si "kiffer" a eu d'abord le sens de fumer du cannabis et par extension prendre du plaisir à fumer du cannabis, il s'est aujourd'hui despécialisé et on peut sans souci à l'occasion de la Saint-Valentin "kiffer" une autre personne sans avoir besoin de la rouler et de la fumer.

Sur France Bleu Auxerre, on kiffe la Saint-Valentin !

La kif-playlist de France Bleu Auxerre

Love Playlist ! © Getty

En manque d'inspiration pour votre playlist de la Saint-Valentin ? Découvrez les choix de l'équipe de France Bleu Auxerre :

Sofie Martin, directrice : Le géant de papier de Jean-Jacques Lafon / Brandt Rhapsodie de Benjamin Biolay et Jeanne Chéral

/ Brandt Rhapsodie de et Nathalie Rivaud, animatrice : 10 ans de nous de Ben Mazué

Damien Robine, journaliste : Comme un avion sans ailes de Charlélie Couture

Arnaud Fromage, animateur : One More Second de Matt Berninger

Delphine-Marion Boulle, journaliste : Toi de Romain Humeau

Lenny Fraysse, technicien : Je te promets de Johnny Hallyday

Marie Vernay, animatrice : A Toi de Joe Dassin

Kelly Clementine, chargée de gestion : Que l'amour est violent de Garou

Sandrine Vidal, chargée d’accueil : Still Loving You de Scorpions

Simon Ains, animateur : Ma déclaration de France Gall

Eric Habrard, responsable des programmes : Somebody to love de Queen

Isabelle Rose, journaliste : Sex Bomb de Tom Jones

Les jeux de société pour kiffer à deux

Un jeu de société pour jouer à deux pour la Saint-Valentin, c'est le défi lancé à Stan de la boutique Cartes sur Table à Auxerre.

Dinner in Paris

Dinner in Paris : Ouvrez des restaurants, construisez des terrasses, réalisez des objectifs, remportez des majorités pour gagner le plus de points de victoire et remporter la partie !

Second Chance

Second Chance : Placez au mieux la pièce que vous voulez, mais gardez à l’esprit que la place va venir à manquer. Et si c’est le cas, saisissez votre seconde chance ! En fin de partie, c’est le joueur qui a le moins de cases vides qui l’emporte.

Pour offrir un cadeau kiffant

Massage en duo © Getty

Vous n'avez pas d'idées pour le cadeau ? On vous propose de découvrir l'expérience "Village sensoriel" au Prieuré des Sources à Auxerre.

Vous pourrez, à deux, profiter d'un véritable bain nordique chauffé au feu de bois ainsi que d'un sanarium privé (alternative idéale pour les personnes qui n'apprécient ni l'air sec et trop chaud du sauna classique ni l'humidité intense du hammam) au coeur du jardin paysagé.

Ces 2 équipements de tradition scandinave seront parfaits pour une parenthèse à deux.

