La Semaine Bleue à Metz fait sont retour, en partenariat France Bleu Lorraine !

La Semaine Bleue, rendez-vous annuel des retraités et des personnes âgées, a lieu à Metz du 4 au 10 octobre 2021.

La Semaine Bleue organisée par la ville de Metz et le CCAS aura cette année pour thème : « Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire » il s'agit de la 70ème édition.

Labellisée « Ville amie des aînés », Metz s’engage fortement en faveur des personnes âgées et retraitées !

A l’heure de la transition démographique et des prévisions qui portent à l’horizon 2040, à 45% l’augmentation du nombre des personnes âgées de 65 ans et à 72% celui des plus de 80 ans, la Semaine Bleue est l’occasion d’inverser le regard porté sur nos aînés.

Des retraités bien dans leur âge et dans leur territoire .

Visites, animations, rencontres, découvertes, conférences… Du 4 au 10 octobre, de nombreuses animations permettront d’informer le public sur la contribution des aînés à la société, mais aussi de tisser des liens entre les générations.

Une activité fil rouge durera toute la semaine, dans différents centres sociaux de la ville.

C'est une semaine intense en émotion qui s'annonce !

A Metz , la semaine s’annonce riche et variée pour nos ainés, le slogan de cet événement national, « 365 jours pour agir, 7 jours pour le dire », reflète parfaitement l’état d’esprit messin.

Des rendez-vous se dérouleront tout au long de cette semaine, grâce à la réouverture des lieux de quartiers.

Contact : Allo Mairie 0 800 891 891.. De nombreuses activités se font uniquement sur réservation téléphonique. (numéro vert, appel gratuit )

