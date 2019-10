La Semaine Bleue à Metz, les Seniors avec France Bleu Lorraine

Dans une société de plus en plus sensible au développement durable, un programme d'animations riche et varié en lien avec cette thématique sera proposé aux seniors messins : projection débat, vide-dressing, atelier de compostage, atelier de généalogie, de sensibilisation anti gaspillage alimentaire…

La Semaine Bleue 2019

Des visites guidées seront également au programme. Découvrez ou redécouvrez le Musée de la Cour d'Or, le Centre Pompidou-Metz, l'agence Inspire Metz office de tourisme ou encore les archives municipales.