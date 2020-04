La sophrologie pour retrouver un sommeil de qualité avec Isa Menicucci

La sophrologie c'est quoi au juste ? une méthode exclusivement verbale, elle emploie un ensemble de techniques qui agissent sur le mental et le corps. Un savant mélange pour travailler la respiration, la décontraction de nos muscles et la visualisation via le mental. Ces techniques permettent de retrouver un état de bien-être, ce dont nous avons besoin en ce moment . Cette méthode a été conçue par le neuropsychiatre Alfonso Caycedo. Les grands navigateurs et les militaires pratiquent la sophrologie.

Isa Menicucci nous offre la possibilité de faire des séances, à la maison pour oublier une période anxiogène, pour faire face au télé travail tout en gérant les enfants et l'intendance de la maison, mais aussi pour retrouver un sommeil de qualité pendant le confinement .

Prenez donc du temps pour vous, un temps qui fera du bien à tous .

Isa Menucucci espace de santé Pierre Mendelsohn à champagnac de Belair