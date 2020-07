La spiruline est une micro algue qui se développe habituellement dans les lacs volcaniques des pays tropicaux.

Là, c'est en Auvergne, qu'Amandine Soyez a installé sa ferme en 2016. Un pari réussi car la spiruline des Volcans s'est bien adaptée à notre climat. 420 m² de bassins et un local de mise en forme, la ferme est située à Lapeyrouse dans le Puy de Dôme.

La spiruline

Il s'agit d'une cyanobactérie, ni animal ni végétal. Elle a été parsemée dans le monde grâce aux flamants roses. Les aztèques, les mayas en consommaient. Une tribu au Tchad: les Kanembous en consomment toujours.

Production en France

Les premières productions ont commencé en 1997 en France. Les pionniers ont ramener des échantillons de spiruline en France. Ils ont isolé les filaments et les ont fait reproduire. Les spirulines se développent par photosynthèse, division cellulaire.

La serre de spiruline

Elle est composée d'un bi-tunnel de 720 mètres² comprenant 3 bassins soit 420mètres². La hauteur d'eau est de 11 centimètres.

La spiruline est un être autotrophe, c'est à dire qu'elle assimile de la nourriture minérale. On ne peut pas lui donner de matière organique.

Pour se développer, elle fait la photosynthèse. Elle a donc besoin de carbone, d'azote pour fabriquer les protéines, puis du fer, du magnésium, du potassium, du phosphate, des oligoéléments. Tout ceci est apporté de manière soluble à l'eau.

Le milieu d'ensemencement

On remplit un bassin en eau. On y met les nutriments nécessaires et un peu de sel et on y ajoute une souche, prise chez un collègue. Le bassin devient tout vert. Ce sont des bassins en circuit fermé, il y a un brassage continu, jour et nuit.

La serre est chauffée grâce au soleil.

Parcours professionnel d’Amandine SOYEZ.

Amandine Soyez est à la base aide médico-psychologique. Le projet de départ était de monter une ferme pédagogique pour être plus proche de la nature et sortir du côté institutionnel qui peut parfois être pesant.

La ferme pédagogique n'a pas aboutit. Amandine fait alors une formation agricole pendant 10 mois à Gelles. A la fin de sa formation, elle fait la foire bio de Blanzat. Elle y rencontre un producteur de spiruline de Montpellier. La nouvelle aventure était lancée. Elle devient spirulinière: productrice de spiruline!

Ses motivations pour se lancer dans la production de spiruline

La spiruline plait de suite à Amandine Soyez. Il s'agit d'une des premières formes de vie sur terre. C'est la spiruline qui a crée l'oxygène sur terre.

Pour la production, cela demande peu d'énergie et peu de place .

et . Cet aliment peut convenir à tout le monde.

Et en plus, il n'y avait pas de ferme en Auvergne.

Elle a donc crée la première ferme de production de spiruline en Auvergne.

Il existe une fédération des spiruliniers de France depuis 2009. Amandine Soyez fait une formation au CFPPA d'Hyères et des stages chez des collègues. Son installation a duré 18 mois. Elle a ensuite peaufiné son savoir faire sur le terrain. Le but est de trouver la souche qui s'acclimate bien aux conditions du lieu.

Le laboratoire

C'est le local de mise en forme et de séchage de la spiruline.

A partir des bassins on fait la récolte. L'aspect de la spiruline est alors un peu comme de la faisselle verte. Cette "faisselle" est pressée sous vide. Cela lui donne l'aspect pâte à modeler. A partir de là, la spiruline est consommable: il s'agit de spiruline fraîche. Mais comme cela est riche en protéine, elle se conserve 2 jours au frigo. C'est pour cela qu'on fait ensuite une mise en spaghettis avec un séchage basse température (en dessous de 45 degrés) pour respecter le pigment bleu: la phycocyanine.

Le poussoir à saucisses

On met la spiruline sèche dans le poussoir à saucisses. Un piston vient comprimer la spiruline et cela ressort par une canule à petits trous d'1,5 millimètres. Les filaments sèchent ensuite dans un placard de séchage dans lequel se trouvent 4 ventilateurs.

Une fois les spaghettis secs, ils se collent entre eux. Cela forme un rectangle. On casse ces rectangles pour fabriquer des petites paillettes. Après une analyse d'échantillons, on peut mettre la spiruline en sachets.

Passage au microscope

Au microscope, on peut bien voir les petits filaments ondulés. Chaque filament est une spiruline.

La spiruline est un aliment riche en protéine, fer, vitamines et minéraux. C'est un très bon antioxydant, stimulant immunitaire, la spiruline comble les carences, a un effet détoxifiant et anti-inflammatoire.

La spiruline est un des aliments le plus complet après le lait maternel - Amandine Soyez -

Elle convient à tout le monde, du bébé à la personne âgée , adolescent, sportif...

Comment consommer la spiruline

On saupoudre simplement une petite cuillère à café par jour dans son alimentation. Il ne faut pas la cuire. Une cuillère à café équivaut à 3 grammes.

Il est préférable de la consommer le matin ou le midi. Les premiers jours, il faut y aller progressivement pour habituer le corps. Le sachet de 100 grammes fait environ un mois. Si vous vous sentez fatigué ou êtes malade, vous pouvez consommer 7 grammes, soit 2 petites cuillères environ. Vous pouvez la consommer sous forme de cure, 1 mois ou 2 d'affilée.. Cela aide à la récupération musculaire, courbatures... mais aussi au transit. La spiruline régule le corps.

Comment consommer au quotidien cette « Spiruline paysanne » 100% Auvergnate

La spiruline a un peu le goût de champignon sec. Mais c'est assez neutre et ne dénature pas les autres aliments. On peut la mettre dans les compotes, yaourts, féculents, crudités, poissons...

On peut faire des toasts, des salades.... Il suffit de saupoudrer les paillettes sur ses aliments. Il ne faut pas la cuire

Sur le site internet Spiruline des Volcans, vous découvrirez 2 recettes: des rouleaux de printemps et des barres de céréales.

Bilan de 3 années de production de spiruline

Bilan positif. C'est la première année que la production se déroule sans souci. Amandine Soyez a trouvé la bonne souche qui s'est acclimatée. Au niveau du produit final, il y a eu des amélioration, donc tout va bien!

