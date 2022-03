La tournée des marchés France Bleu s’installe ce Samedi à Saint-Etienne, Place Albert Thomas

Terre de lait

France Bleu en partenariat avec France Terre de Lait crée l'événement et organise sa tournée des marchés, du 26 février au 26 mars.

Cette tournéemet en avant les circuits courts, le savoir-faire local et toute la richesse de nos territoires.

Partez ainsi ce Samedi à la découverte des produits locaux de notre région, de ses producteurs et cuisinez en direct avec un chef qui vous propose de réaliser en direct une entrée, un plat, un dessert pour 6/8 personnes avec 30 euros !

On cuisine ensemble depuis la place Albert Thomas ce Samedi !

France Bleu met en place à cette occasion une installation mobile organisée autour d’une remorque de cuisine et d’un espace radio. Carole Chevrier animera son émission en direct depuis la place Albert Thomas. Elle sera accompagnée d’un grand chef de cuisine Ligérien. Ensemble ils feront d'abord leur marché, puis le chef investira le camion cuisine spécialement mis à sa disposition pour relever le défi du jour :

Avec 30 euros, il devra :

préparer un repas pour 6/8 personnes en direct, devant vous, avec entrée, plat et dessert

tout en y intégrant deux produits laitiers

Une fois le défi relevé et le repas préparé, les personnes présentes sur le marché BIO de la Place Albert Thomas pourront déguster les plats réalisés par le chef

Le marché Bio de la Place Albert Thomas

C’est au pied du musée d’Arts et d’Industrie que l’on retrouve le marché de la Place Albert Thomas. Il accueille chaque Samedi une soixantaine d’étals. C’est l’un des plus anciens de la ville.

Sa particularité ? Il n’accueille que des producteurs régionaux

Bien plus qu’un marché, il est aujourd’hui devenu une véritable institution et il réussit à attirer chaque samedi matin de nombreux Ligériens qui viennent s’approvisionner en produits alimentaires. Tous les produits proposés sont de saison et pour la plupart cultivés ou élevés à proximité.

Sur les présentoirs des maraîchers, les tomates rougissent de plaisir à la vue des radis voisins ou du blanc crémeux des navets. On y trouve des fruits, des légumes, mais aussi de la viande, de la charcuterie, des fromages frais ou affinés, ainsi que de la volaille, des œufs, du miel… Et surtout on y retrouve tous les Samedi cette convivialité et cette chaleur humaine qui fait que l’on y revient, un jour ou l’autre.

C’est ça et bien plus encore le marché BIO de la Place Albert Thomas…