La vie en bleu : Gaëlle Broilliard , Naturopathe reflexologue à Veauche : les cosmétiques

On trie les placards, les tiroirs de la salle de bains. On fait du rangement dans les cosmétiques; La saison du printemps est lancée;

Quelques mots de Gaëlle :

Je m'appelle Gaëlle Broilliard.

Je suis naturopathe, réflexologue à Veauche.

​

Après ma formation à l'école de Naturopathie de Saint-Etienne (AEMN), j'ai ouvert mon cabinet dans lequel je propose des consultations en naturopathie, réflexologie plantaire et massage Abhyanga.

J'organise également des ateliers cuisine/santé et cosmétiques.



J'ai toujours été passionnée de cuisine et j'ai créé il y a quelques années la Cantine Verte, un restaurant proposant des plats faits maison, à base de produits frais et inspirés par les cuisines du monde.

Mes expériences professionnelles en boulangerie et en restauration m'ont permis de développer ma créativité et mon savoir faire.

​

A travers les ateliers que je propose, j'allie ma créativité, ma passion pour la cuisine et la nécessité de bien s'alimenter en vous proposant des recettes accessibles, originales et respectueuses de notre santé.

​

Pourquoi la naturopathie ?​

Il y a quelques années, après des soucis de santé, j'ai décidé de revoir mon alimentation.

J'ai commencé à m'intéresser aux médecines douces et à changer ma façon de vivre...

Côté cuisine, j'ai découvert de nombreux ingrédients que je ne connaissais pas, des plantes, des farines de toutes sortes, les légumineuses dont je n'avais jamais entendu parler...

​

L'importance de l'alimentation​

Quand on commence à s'intéresser à son alimentation, on se rend compte qu'on est en train de découvrir un monde très riche et passionnant.

L’alimentation est notre carburant à la base mais la notion de plaisir est primordiale. Et si on fait attention à notre assiette, notre santé nous le rendra !

« Que ton aliment soit ton médicament », Hippocrate.

​

Mon site est une invitation à la découverte de techniques, astuces de la vie quotidienne qui pourront vous permettre de prendre soin de vous.