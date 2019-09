Laissez s'exprimer les plantes sauvages à la campagne et dans vos jardins

Les plantes et les fleurs sauvages vous entourent, ce sont des éléments naturels indispensables à l'écosystème. Pourquoi les arracher, les cueillir, force de constater que les champs et les forêts se retrouvent souvent pillés.

Saint-Seurin-sur-l'Isle, France

Comme vous l'explique Bruno Wisniewski animateur nature à St Seurin sur l'Isle, il est nécessaire de préserver ces espèces sauvages. Bruno Wisniewski propose des ateliers formations, sur plusieurs mois pour mieux comprendre les plantes, les arbres, le milieu naturel dans lequel vous vivez. Son association se nomme ADN conférences et les ateliers Néo'phytes. Le nouveau plan de formation : Il s'agit en cette rentrée 2019-2020 de collecter des graines sauvages. Le but est de préserver ces espèces et d'expliquer aussi les multiples services écosystémiques rendus par la flore spontanée. Pour cela, chacun peut participer à ces ateliers balades, mis en place sur le secteur de St Seurin sur l'Isle, par Bruno Wisniewski. Les sites étudiés se trouvent dans un rayon d'une trentaine de km aux alentours de Porchères. Les participants contribuent à l’élaboration d’une grainothèque et sont initiés à la culture des plantes sauvages.

Les ateliers Néo'phytes à St Seurin sur l'Isle sont présentés le samedi 12 octobre à la médiathèque de St Seurin sur l'Isle à 15h. L'objectif est de vous présenter le programme, le contenu et les intervenants.