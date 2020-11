Larmes, sourcils, clignement : à quoi ça sert ?

On ne voit qu'eux depuis qu'on avance masqué : ce sont nos yeux ! C'est l'occasion d'apprendre à aimer ce qui nous déplaît chez eux.

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec porte un regard bienveillant sur nos yeux en compagnie du docteur Damien Gatinel, chef de service à la fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild à Paris.

Alors que la moitié de notre visage est cachée sous un masque, on se focalise plus facilement sur le regard de l'autre. Pourtant nos yeux n'en font qu'à leur tête : clignements intempestifs, sourcils broussailleux ou larmes de crocodile, tous ces petits défauts qui nous agacent sont en réalité là pour notre bien.

Les larmes et les clignements

Nous clignons des yeux entre dix et quinze mille fois par jour. Ce geste se fait sans qu'on y pense et il n'a rien d'anodin.

Le clignement permet d'étaler un film de protection constitué de larmes sur la surface de nos globes oculaires. Ces larmes piègent les petites poussières qui auraient pu se poser sur nos yeux puis s'évacuent dans les fosses nasales en passant par les canalicules lacrymaux, deux petits conduits situés aux coins de nos yeux.

Si on ne cligne pas des yeux, ceux-ci se dessèchent très vite. "C'est d'ailleurs une expérience que vous pouvez faire vous-même" nous indique le docteur Damien Gatinel avant d'ajouter "essayez de ne pas cligner et vous verrez que c'est vite insupportable".

Les cils et les sourcils

Atout charme de beaucoup, les cils ont eux aussi un rôle de protection. Ils servent de barrière et empêchent les poussières de tomber dans les yeux mais protègent aussi nos pupilles d'une partie des rayons du soleil. Un cil a une durée de vie de deux mois et on perd donc plusieurs cils chaque jour. Si quelques rares maladies peuvent les toucher, on a généralement suffisamment de cils pour protéger nos yeux tout au long de la vie.

Les sourcils de leur côté ont un rôle plus vague. "On peut s'interroger sur leur réelle utilité" nous confie le docteur Damien Gatinel.

On peut considérer que les sourcils ont un rôle de barrage pour orienter la sueur du front vers les côtés du visage et préserver nos yeux. Ils jouent également un rôle important dans l'expression des mimiques du visage. Ils sont donc un vecteur de notre personnalité.