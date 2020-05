Le bonheur du vélo, la bonne heure de la bicyclette

Légère, rapide, silencieuse, saine pour vous et les autres, peu encombrante, la petite reine devient grande...

Le vélo a le vent dans le dos. Tout le monde l’encourage, en particulier pour les déplacements quotidiens domicile-travail, on évoque les bénéfices, pour l’environnement, la santé des pratiquants et celle des marchands. Kambiz Naddaf et Fariar Fazeli sont associés depuis une dizaine d’années dans un petit magasin indépendant, Tendance cycles, 7, avenue d’Alsace à Strasbourg, comme presque tous leurs collègues, vu l’absence de trafic ils ont passé le confinement…confinés, mais là, avec toutes les mesures annoncées, aides à la réparation, à l’achat, nouvelles infrastructures, le printemps sera chaud … Kambiz Naddaf

Tendance cycles Copier

Tendance cycles, 7, avenue d’Alsace à Strasbourg, l’un des nombreux petits marchands réparateurs, vendeurs de vélos, locaux, vous y trouverez conseils, aides et compétences, de quoi envisager un avenir souriant.