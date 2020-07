Le bruit, cet ennemi invisible

Il accompagne nos vies citadines de façon de plus en plus intense. Il nous suit au travail, chez nous ou dans nos loisirs. Le bruit est partout et il a de réelles conséquences sur notre santé.

L'Organisation mondiale de la santé a estimé que le bruit est un important enjeu de santé publique dans un rapport daté d'octobre 2018. Pourtant, le bruit et son impact sur nos vies sont trop souvent négligés. Étrange quand on sait que le bruit serait le deuxième facteur environnemental ayant le plus d'effet sur la santé humaine, juste après la pollution atmosphérique.

Les principales sources de bruit

La principale source de bruit en ville vient du trafic routier. Difficile de se débarrasser de l’accumulation des bruits de moteurs, des coups de klaxons ou de sirènes, sans parler des incivilités liées à ces pots d'échappement trafiqués pour faire un maximum de bruit.

Certaines zones de bruit sont très localisées. On les trouve à proximité des aéroports, des voies ferrées ou des chantiers de constructions.

Les quartiers festifs dans nos villes sont également parfois sources de tensions entre les habitants et des usagers de ces lieux de fêtes. Des éclats de voix ou de rire au milieu de la nuit finissent par être considérés comme des nuisances par le voisinage.

Enfin, il y a tous les bruits auxquels on peut être exposés dans notre vie professionnelle lors d'activités industrielles ou bien dans notre vie personnelle lors de festivals de musique ou de sorties en discothèque.

Les conséquences du bruit sur notre santé

Le bruit est un facteur de stress et de fatigue. Il joue sur notre faculté de concentration et sur la qualité de notre sommeil. A long terme, ce stress peut avoir des conséquences cardiovasculaires et accroître le risque de faire un infarctus du myocarde ou de développer un diabète de type 2.

Dans le cas d'un bruit intense ou d'un bruit répété, nos oreilles subissent des agressions qui peuvent causer des troubles comme la surdité ou des acouphènes, on entend alors en permanence un bruit qui n'existe pas.

Les astuces pour se préserver du bruit

Votre oreille (comme vous) a besoin de repos, il faut pouvoir prendre le temps de se ressourcer.

L'idéal est de s’aménager un moment de calme dans la journée pour récupérer. On peut tenter de déjeuner dans un endroit plus calme que son lieu de travail par exemple. Et bien sûr, prévoir des bouchons de protection à utiliser lors des concerts ou des festivals peut être une bonne idée.

Ecouter ma musique au casque ne me protège pas du bruit

Accessoire technologique très tendance, les systèmes d'écoute sans fil ont connu un véritable engouement depuis plusieurs mois. Certains les utilisent tout au long de leurs trajets en ville pour couvrir l'environnement sonore urbain par une sélection de musiques ou des podcasts.

Pourtant, on ignore souvent que l'oreille réagit à une dose de bruit, on doit prendre en compte le cumul du niveau sonore global et de la durée d'exposition. Un bruit intense sur une courte période peut donc avoir autant d'effet que l'écoute prolongée d'un bruit modéré. Il faut donc apprendre à faire pause, même si on écoute sa radio préférée.

Liens utiles :

Bruit Parif : https://www.bruitparif.fr/