Le cartable sain : Choisir les bonnes fournitures scolaires pour le bien-être de votre enfant

Le cartable sain a suivi une réflexion

Cette réflexion, est celle d'un jeune papa en 2004, dans l'Entre deux mers, en gironde. Ragnar Weissman est Docteur en microbiologie et perplexe, sent des arômes peu naturels dans les salles de l'Ecole primaire où son fils démarre sa scolarité. De ce constat, est née cette idée, proposer la sélection des fournitures sans solvants et produits toxiques. La route est longue, comme vous pouvez l'imaginer, mais l'écoute et l'intérêt sont bien là. Le travail peut commencer, pour mettre en place, un cartable sain. Un chemin de plusieurs années qui portent ses fruits.

Le guide du cartable sain est à disposition des familles

Aujourd'hui, le Conseil départemental de la Gironde vous permet de consulter un guide d'achat de fournitures scolaires pour respecter le bien-être de vos enfants. Ces fournitures sont repérables par des logos, citons NF environnement pour les crayons que les élèves adorent mordiller, Eco label pour les cahiers et les agendas ou encore le logo Ange Bleu.

Ragnar Weissman © Radio France - Isabelle Wagner

Ragnar Weissman fait le point sur les repères visuels, à identifier sur les fournitures scolaires. Ces labels s'engagent à respecter le bien-être de vos enfants en réduisant la pollution de l'air dans les classes, ou en évitant des vernis toxiques.

Ragnar Weissman est Directeur scientifique de l'association Objectif santé environnement. Son engagement en faveur du bien-être des enfants en milieu scolaire se poursuit avec entre autres cette interrogation, votre enfant peut-il manger sain à l’école ? Un livre électronique sorti en 2014 est en téléchargement libre sur le site de l'association Objectif santé environnement, basée à Langoiran. La démarche à été récompensée par un trophée Agenda 21 en 2015.