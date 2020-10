Le château Troplong Mondot à Saint Emilion pour une pause gourmande et relaxante

Posé au sommet de la colline de Saint-Emilion, le prestigieux château Troplong Mondot abrite 36 hectares de vignes mais également un immense parc, un restaurant emmené par l’un des chefs les plus prometteurs et plusieurs chambres où l’on rêve de poser ses valises le temps d'un week end ou plus.

Le château Troplong Mondot est un refuge idéal pour les épicuriens qui savourent ici bien davantage que la découverte d’un vignoble ; une immersion dans un art de vivre.

Une découverte personnalisée du vignoble

Et il suffit de pénétrer dans les lieux pour que la magie opère. Troplong Mondot dévoile une vue à couper le souffle sur l’océan des vignes et, en toile de fond, le clocher du village. Son vignoble, l’un des plus vastes de Saint-Emilion, se dévoile au fil d’un large choix de visites, dont une totalement exclusive, deux heures en compagnie de guides toujours souriantes, passionnées par le vin et connaissant chaque recoin de la propriété. Avec elles, on arpente en Land Rover les différentes parcelles, découvrant la particularité de chaque sol, observant le détail d’une taille ou d’un alignement avant de rejoindre les chais. L’occasion de s’initier aux techniques d’assemblage, aux procédés de fermentation et, bien sûr, profiter du privilège d’une dégustation de cinq vins, parmi les plus emblématiques de la propriété. Cette immersion unique se poursuit par la découverte d’autres trésors encore. Vaste de 43 hectares, le domaine offre à ses hôtes le charme de son verger, de son potager et de son immense parc, où pourra être servi un déjeuner champêtre à l’ombre des grands arbres.

Château Troplong Mondot - Romain Ricard

Afin d’offrir à chacun un vrai lieu de vie pour paresser, se retrouver, échanger, un vaste salon est aménagé au rez-de-chaussée. Cheminées en pierre locale, murs ornés de tentures ocre et beige, meubles chinés. Les lieux infusent une exquise sérénité, rappelant l’esprit d’une maison de famille où se mêlent, en toute liberté, passé et présent.

Une cuisine intuitive et essentielle

Vendéen d’origine, breton d’adoption, David Charrier, étoilé Michelin en 2016 et 2017, a rejoint Troplong Mondot en 2013. Dès son arrivée, il s’est attaché à écrire sa propre partition, faite d’intuition autant que de conviction. « Mon but ? Réaliser une cuisine essentielle, au plus près de la nature même des produits, locaux et toujours exclusifs. »S’il se défend de réaliser des plats signature avec l’ambition d’une cuisine toujours en évolution, ses (nombreux) fidèles ne jurent que par son agneau de Pauillac et ses cèpes ou son filet de rouget cuit à la japonaise. Sans oublier les desserts, comme cette tarte à la myrtilles auréolée de chocolat blanc, d’un sorbet de fromage blanc et de myrtilles glacées.