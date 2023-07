Le coup de soleil de l'enfant devient le cancer de l'adulte

Peut-on emmener un bébé de trois mois à la plage ?

"Alors oui, si vous respectez certaines règles et non dans la plupart des cas". Explications :

Le principal problème, c'est quand même la chaleur. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en dessous de six mois, les bébés ont du mal à réguler leur température et là, il y a des risques de déshydratation et de coup de chaleur.

Donc généralement, on évite d'exposer au soleil et on évite de rester dans un endroit chaud avant six mois.

ⓘ Publicité

Le tissu au dessus du landau ou de la poussette : bonne idée ?

Pour protéger leur petit du soleil de nombreux parents recouvrent la poussette d'un tissu (type lange)Et bien, c'est la fausse bonne idée pour le pédiatre Aymène Kebaili !

C'est un geste à bannir . Il faut laisser l'aération se passer. Ça crée une petite couche de chaud et c'est là qu'on peut avoir les coups de chaleur sous un lange. Donc l'effet fournaise est incontournable en raison du manque d'air. Donc surtout pas de lange sur la poussette.

Préparer son trajet en voiture avec un bébé

Le risque principal, c'est la déshydratation et le coup de chaleur. Donc, même en voiture, il faut éviter que l'enfant soit contre le soleil pendant tout le trajet. Il faut faire des pauses régulièrement en essayant de le faire boire assez régulièrement. Si vous voyez qu'il a des signes de fatigue ou s'il commence à être un peu moins bien, faites une pause. Dix / quinze minutes de pause à l'ombre. La clim, avec modération mais il est préférable que bébé soit dans un environnement frais plutôt qu'à 35 degrés sans la clim.

Les risques du soleil pour les petits.

"Un enfant n'a pas à être bronzé" On pense à lui mettre des vêtements amples avec des manches longues, des lunettes catégorie trois ou quatre et de la crème solaire. Même à l'ombre, c'est un indice 50 toutes les 2 heures.

Privilégiez les crèmes avec filtres minéraux (et non des filtres chimiques). Quant à la quantité pour un tout petit : la recommandation c'est deux cuillères à café pour la tête, les bras et le cou et deux cuillères à soupe pour le reste du corps.

Aymène Kebaili d'enfoncer le clou : "Une phrase m'a choqué pendant mes études c'est "les coups de soleil de l'enfant, ce sont les cancers de l'adulte."

Le médecin constate que la plupart des adultes qui font des mélanomes en ont à l'endroit où il y avait les coups de soleil pendant l'enfance. Donc, il y a une vraie prévention à mettre en place. On rappelle donc : on évite de s'exposer entre 12 h et 16 h, pas du tout de soleil avant l'âge de trois ans.

Merci au pédiatre niçois Aymène Kebaili, fondateur de l'application PARENTALIS, qui donne des conseils sur la santé des petits.