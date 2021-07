Le parti pris de notre été : vous donner de bonnes adresses avec des vignerons qui n’ont pas forcément les plus grands domaines mais qui se donnent avec passion à leur métier comme Guillaume et son papa Frédéric au Domaine Boissonnet dans le nord Ardèche à Serrières …

Tous les chemins de l’été ne mènent pas aux vignerons de notre région mais une bonne partie tout de même.

Aujourd’hui arrêt, au bord du Rhône, dans le nord Ardèche, dans le vieux village de Serrières

Le Domaine Boissonnet à Serrières Copier

La jolie maison de village du Domaine Boissonnet à Serrières © Radio France - Philippe Costa

Un arrêt dans une jolie maison, celle de nos vignerons du Domaine Boissonnet, père et fils, Frédéric et Guillaume

L’histoire d’un domaine viticole est souvent liée à une maison, un terroir et une famille … Et pour citer le vigneron Frédéric Boissonnet : « Sans de bons raisins, on ne peut pas faire de bons vins » !

Cave du Domaine Boissonnet © Radio France - Philippe Costa

Le domaine Boissonnet dans le nord Ardèche à Serrières regroupe 12 hectares en Saint-Joseph, Condrieu et vins IGP. Ils proposent des activités oenotouristiques comme une matinée autour de la truffe et du vin en partenariat avec un trufficulteur, Didier Roche, qui possède 3 hectares de chêne truffier sur les hauteurs du village de Serrières.

C'est en 1990 que Frédéric Boissonnet reprend le domaine familial. La maison, du 17ème siècle située à Serrières (Ardèche) au cœur des Côtes du Rhône Septentrionales, cache des caves voûtées, restaurées avec passion où sont élèvés nos Saint Joseph et Condrieu.

Sur les côteaux escarpés qui surplombent la vallée du Rhône, nous travaillons près de 11 hectares de vignes (10 hectares en AOC Saint Joseph et 1 Hectare en AOC Condrieu) dans le plus grand respect du terroir et de la maîtrise des rendements.