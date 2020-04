Le génome au cœur du virus

Quand on fait un test PCR, on recherche des traces du génome du virus. Quand on piste l’origine du virus, on étudie aussi le génome du virus.

Les coronavirus sont des virus à ARN. C’est-à-dire que leur génome est sous forme d’ARN là où d’autres virus sont constitués d’ADN. Mais qu’est-ce que ça change ? Explications