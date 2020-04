Le Geste solidaire à l'écoute des personnes fragilisées

Vous êtes isolés ? Inquiets ? Démunis ? Âgés ? Handicapés ? Et vous avez besoin d'aide ! Le service Téléalarme de la Haute-Savoie est toujours assuré et renforcé pour ses 8 300 abonnés. Avec, en plus, un service téléphonique gratuit au 04 50 33 20 03