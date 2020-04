Le Geste solidaire aime beaucoup Open culture

Connaissez-vous le premier vrai film en couleur ? Avez-vous lu les Aventures de Robinson Crusoé ? Parce que lui aussi était confiné ! Des films, des livres et une multitude d'autres propositions gratuites et intéressantes, c'est ce que propose le site Open Culture, et c'est dans le geste solidaire