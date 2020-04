Le Geste solidaire aime les Tissages de Charlieu et offre la moitié de ses masques en tissu

France Bleu Pays de Savoie achète 200 masques aux Tissages de Charlieu, favorisant et soutenant les entreprises locales et le savoir-faire français. De plus, notre radio redistribue gratuitement la moitié de ses masques en tissu aux établissements de santé secondaires. Et aide l'Institut Pasteur.