Le Geste solidaire écoute et révise les grands auteurs avec France Culture

Le Geste solidaire écoute et révise avec France Culture Copier

Le principe

La lecture d’un extrait d’un grand roman, d’un poème, d’une pièce de théâtre par une comédienne ou un comédien, accompagnée d’une introduction et d’une analyse de l’œuvre préparées par l’Éducation nationale et présentée par Olivia Gesbert, productrice de La Grande Table. Réalisées par Sophie-Aude Picon pour le service des Fictions de France Culture, les lectures seront faites alternativement par Ariane Ascaride, Dominique Blanc, Jacques Gamblin, Irène Jacob, Elsa Lepoivre, Micha Lescot et Robin Renucci.

Tous les jours en semaine entre 12h et 12h30

30 minutes quotidiennes à écouter et podcaster sur franceculture.fr ou sur l’application Radio France.

Ce Vendredi 10 avril : L'Ecole des femmes de Molière – Extrait lu par Micha Lescot

Retrouvez également l’offre éducative Nation apprenante.

France Culture et Radio France, aux côtés du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, proposent depuis le début du confinement des émissions et des podcasts en lien avec les programmes scolaires (écoles, collèges et lycées).

Toutes les émissions et les podcasts sont à retrouver sur les sites de France Culture et France Musique sous l’onglet "Nation apprenante" et sur l’application de Radio France.

#NationApprenante