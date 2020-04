Le Geste solidaire entre dans des musées extraordinaires

Avez-vous déjà visité le MET de New York ? La National Gallery de Londres ? Le Louvre à Paris ? Ou encore le Château de Versailles ? Un peu loin, un peu cher... Et bien c'est possible, gratuitement, avec le site Quatremille.be ! Prêts pour des visites virtuelles ? Alors c'est parti !