Le Geste solidaire fait cours à la maison grâce à France Télévisions et France 4

L'Ecole à la maison sur France 4

A écouter ci-dessous ⬇️

France Télévisions - France 4 Copier

Oui France 4 c'est bien la chaîne 14 de la TNT ! Vous savez, cette chaîne qui devait disparaître !

Dans le détail, cela donne :

09.00-10.00 Pour les CP-CE1 : 30 min de lecture / 30 min de maths

Pour les CP-CE1 : 30 min de lecture / 30 min de maths 10.00-11.00 Programmes ludo-éducatifs pour les préscolaires

Programmes ludo-éducatifs pour les préscolaires 13.30-14.00 C’est toujours pas sorcier, notamment pour les 8-12 ans

C’est toujours pas sorcier, notamment pour les 8-12 ans 14.00-15.00 Pour les collégiens : 30 min de français / 30 min de maths

Pour les collégiens : 30 min de français / 30 min de maths 15.00-16.00 Pour les lycéens (notamment les premières et les terminales) : 1 heure de français, maths, histoire-géo, anglais ou philo

Toutes les infos sur le site de France TV ICI ou France 4 ICI

Et puis, à écouter, regarder aussi le magazine très sympa et un peu fourre tout de la Maison Lumni. Je dirai que c'est surtout pour les pour les 8-13 ans. Pour en savoir plus, on en a déjà fait un geste solidaire et c'est ICI

Diffusez et partagez auprès de tous les parents qui galèrent à faire l'école à la maison 😉 C'est votre geste solidaire 🥰 Et bravo aux parents qui télé-travaillent, font maîtresse d'école et restaurant en même temps !!! Héros et héroïnes des temps modernes, chapeau bas, et prenez soin de vous !