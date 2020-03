Le Geste solidaire propose deux groupes d'entraide coronavirus sur Facebook en Savoie et en Haute-Savoie

La Savoie et la Haute-Savoie se sont coordonnées et ont créé, chacune, un groupe d'entraide en lien avec le coronavirus et le confinement, sur Facebook. Chaque page Facebook recense les gestes solidaires, les aides et les besoins de la population.