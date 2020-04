A l’initiative de la CCI Savoie, la Bourse d’entraide met en relation les entreprises pour coopérer et préserver leur activité économique. Spécialement conçue pour la période de crise liée au coronavirus COVID-19, cette Bourse d’entraide recense les besoins et les offres des entreprises locales.

Les Entreprises se mobilisent pour développer les circuits courts

A écouter ci-dessous ⬇️

Le Geste solidaire propose une bourse d'entraide aux entreprises Copier

Il s’agit d’une plateforme en ligne sur laquelle les offres et besoins des entreprises savoyardes et d’autres départements peuvent être identifiées et géolocalisées. Toute entreprise peut venir consulter les annonces ou en déposer. La CCI Savoie met ensuite en relation les entreprises lorsqu'une synergie est détectée.

Un appel à la solidarité des entreprises

Cette solution en ligne, accessible depuis le site internet de la CCI Savoie, renforce la coopération entre les entreprises. Ces dernières peuvent alors proposer leurs produits ou services. Cette période de crise sanitaire peut rendre difficile le maintien de l’activité. Il est aujourd’hui plus que jamais nécessaire de faire appel à la solidarité des entreprises pour sauvegarder un niveau minimum d’activité.

Contactez la CCI au 04 57 73 73 73 ou par mail : info@savoie.cci.fr

Accès à la plateforme sur le site de la CCI ICI

CCI au 7 avril 2020 la plateforme recensait 60 entreprises en Auvergne Rhône-Alpes, dont 40 en Pays de Savoie - @ cci savoie