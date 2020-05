Le Geste solidaire s'intéresse à l'association Passage et à sa mission de protection de l’enfance

Depuis plus de 40 ans, l’Association Passage est spécialisée dans la prévention et la protection de l’enfance, sur les bassins d’Annecy et du Genevois. Et depuis le début du confinement, Passage poursuit sa mission essentielle de protection de l’enfance, en l'adaptant aux conditions actuelles