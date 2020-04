Le Geste solidaire s'intéresse au LAPP et à l'Université Savoie Mont Blanc

Le LAPP, le Laboratoire d'Annecy de Physiques des Particules met au service de la recherche médicale toute la puissance de stockage et de calcul du labo, via la plateforme MUST du CNRS et de l’Université Savoie Mont Blanc