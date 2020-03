Familink est un cadre photo connecté intergénérationnel qui permet de recevoir des photos à distance. Il ne nécessite aucune connexion internet et fonctionne grâce à sa carte SIM 3G incluse. Ces cadres sont aujourd'hui prêtés gratuitement aux EPHAD et maisons de retraite par la start-up

Le Geste solidaire s'invite dans les EPHAD et les maisons de retraite

La Famille entre dans les EPHAD !

Pendant cette période de confinement et d'isolement, donnons des nouvelles à nos parents en EPHAD et maisons de retraite, facilement et gratuitement grâce à Familink !