Le Geste solidaire visite les Savoie avec les Guides du Patrimoine de Savoie Mont Blanc

A vous le cœur de village d'Avrieux, l'église de Beaune et ses chapelles, le bourg de Talloire et une promenade sur les bords du lac d'Annecy ! Continuer à parler du patrimoine savoyard pendant la confinement et donner envie de se rendre sur site dès que cela sera possible, c'est le but !